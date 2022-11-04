Balıkesir’in Gönen ilçesinde 1953 yılında yapılan Gönen köprüsü yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 1953 yılında yapılan Gönen köprüsü yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Köprü ihalesi yapıldı ; Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz yaptığı açıklama ile Gönen köprüsünde çalışmaların başlayacağını açıkladı. Palaz "Yıllardır görüntüsüyle ve güvenliğiyle Gönen’imize yakışmayan "Gönen Köprüsü" yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başlıyoruz. Köprümüzün yaya yollarını yenileyerek hemşehrilerimizin kötü hava koşullarından etkilenmemelerini sağlayacağız. Ayrıca köprümüzde sağlamlaştırma yapacak ve güvenliğini arttıracağız. Araçların geçtiği yol korkuluklarını yenileyerek yayalarımızın daha güvenli bir şekilde köprüyü kullanmalarını amaçlıyoruz. Yıl başına kadar bitirmeyi planladığımız köprümüz şimdiden bütün hemşehrilerime ve Gönen’imize hayırlı olsun" dedi.