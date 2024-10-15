Gönen Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Katı Atık Aktarma İstasyonu, ilk dökümünü gerçekleştirerek resmen hizmete girdi. Proje, Gönen’deki katı atıkların daha çevreci ve ekonomik bir şekilde yönetilmesini hedefliyor.

Açılış töreninde Gönen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cemil Aygün, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Volkan Karateke ve Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz önemli açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Volkan Karateke yaptığı konuşmada, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir atık yönetimi sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projeyle hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli faydalar elde edeceğiz" dedi.

Gönen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cemil Aygün ise, "Her gün yaklaşık 80 ton katı atık Bandırma’ya taşınıyordu. Yeni istasyonumuz sayesinde zaman ve enerji kaybını önleyerek ilçemize daha fazla hizmet sunacağız" diyerek projenin Gönen’e sağlayacağı faydalara dikkat çekti.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da konuşmasında projenin Gönen için önemini vurguladı: "Bandırma’ya her gün 5 tır dolusu katı atığı taşımak hem maliyet hem de zaman kaybına neden oluyordu. Yeni aktarma istasyonumuzla bu süreç artık geride kaldı. Gönen, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir atık yönetim modeliyle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek. Tasarruf edeceğimiz kaynakları halkımıza daha iyi hizmet sunmak için kullanacağız. Bu projede emeği geçen herkese ve özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’a teşekkür ederim."

Yeni Katı Atık Aktarma İstasyonu ile Gönen, hem ekonomik kazanç sağlayacak hem de çevre dostu bir hizmet anlayışını benimseyerek çalışmalarını sürdürecek.