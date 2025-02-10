Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal mahallelerde kar yağışı etkisini gösterirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Deliktaş, Çallıca, Kocapınar, Söğüt, Ayvalı, Kalkanca ve Fındıklı yollarında ekiplerin yoğun çalışmaları sürerken, özellikle Söğüt ile Fındıklı arasındaki bağlantı yolunun en çok kar alan bölge olduğu bildirildi.

Yetkililer, buzlanma riskine karşı sürücüleri uyarırken, ekiplerin saat 16.00 itibarıyla tuzlama çalışmalarına başlayacağı belirtildi.