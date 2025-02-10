Balıkesir’in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

7 Şubat 2025 tarihinde şüphelilere ait ikametler ve bir hayvan ağılına yapılan baskında; 250 litre sahte şarap, 150 litre sahte bira, 53 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski ile birlikte 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.