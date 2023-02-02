Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen İlçesinde tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin iş yerleri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 108 bin adet dolu makaron, 520 kilo tütün ve 5 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.