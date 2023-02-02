Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen İlçesinde tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin iş yerleri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 108 bin adet dolu makaron, 520 kilo tütün ve 5 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.