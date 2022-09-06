Balıkesir’in Gönen İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında düzenlenen 14. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinde sahne alan Ece Seçkin; sahnede hem coştu hem de Yıldız Meydanı dolduran Gönenlileri gönüllerince eğlendirdi.

Balıkesir’in Gönen İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında düzenlenen 14. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinde sahne alan Ece Seçkin; sahnede hem coştu hem de Yıldız Meydanı dolduran Gönenlileri gönüllerince eğlendirdi.

Gönen İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında düzenlenen 14. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde sahne alan Ece Seçkin; meydanı dolduran on binlerce izleyiciye harika bir gece yaşattı. Hareketli parçalarını meydanı dolduranlar ile birlikte söyleyen Ece Seçkin; büyük alkış aldı.

Sanatçı Ece Seçkin hareketli parçaları ve harika sahne performansı ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar meydanı dolduranları eğlendirdi.