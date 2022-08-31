Vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

Meteoroloji Bölge Müdürü Kaya uyardı: “Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyredecek”

Meteoroloji Bölge Müdürü Kaya uyardı: “Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyredecek”

Gönen Asmalıdere kırsal mahallesinde meydana gelen ceviz büyüklüğünde dolu yağışı ve fırtına ile karışık yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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