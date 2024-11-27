Balıkesir’in Gönen ilçesinde, askere gideceklerini söyleyerek vatandaşların milli duygularını istismar eden iki kişi, emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Olay, Gönen Otogarı çevresinde gerçekleşti. Şüphelilerin, "askere gidiyoruz" bahanesiyle çevredeki vatandaşlardan para topladığına dair ihbar alan Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla harekete geçti. Yapılan kısa bir takip sonucunda ilçe dışından geldikleri belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, dolandırıcılık yöntemiyle toplandığı değerlendirilen bir miktar nakit paraya el konuldu. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yetkililer, bu tür olaylara karşı vatandaşları bir kez daha dikkatli olmaya çağırarak, şüpheli durumları ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.