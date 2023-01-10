Edinilen bilgiye göre, Kazdağında Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale eden Balıkesir Orman Genel Müdürlüğüne ait A27 No’lu arazöz, görev yerlerine dönüş istikametinde Gönen ilçesi yakınlarında, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen arazözde görevli 4 personelden 2’si hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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