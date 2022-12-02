Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gönen Meslek Yüksekokulunda 109 öğrenci ve 4 öğretim görevlisine "Aile İçi Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gönen Meslek Yüksekokulunda 109 öğrenci ve 4 öğretim görevlisine "Aile İçi Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi.

Gönen Meslek Yüksekokulunda 109 öğrenci ve 4 öğretim görevlisine Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erkek Eğitimi ve KADES Uygulaması” tanıtımı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ise “Siber Suçlarla Mücadele” eğitimi verildi, 45 kadın öğrencinin telefonuna KADES Uygulaması indirilerek Kadına El Kalkamaz broşürü dağıtıldı.