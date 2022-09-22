Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

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Gönen’de polis ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda, 1 kilo 330 gram Hint keneviri, 866,83 gram esrar maddesi, 45,48 gram metamfetamin maddesi, 9 adet uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.