Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri 3 şüpheli şahsın ikametgahına yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirdi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri 3 şüpheli şahsın ikametgahına yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirdi.

İbrahimce mahallesi sosyal ve kültürel bütünleşme projesi değerlendirme toplantısı yapıldı İbrahimce mahallesi sosyal ve kültürel bütünleşme projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalar dahilinde 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda; 868,7 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 8 adet 12 tüfek fişeği, 5 adet içme aparatı ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.