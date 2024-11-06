Gönen Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, 100. Yıl Mahallesi’nde büyük bir park projesi hayata geçiriyor.

Proje kapsamında, yürüyüş yolları, spor aletleri, çocuk oyun grupları, basketbol ve futbol sahaları ile dinlenme alanları gibi çeşitli sosyal donatılar yer alacak. Her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlanan park, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği bir alan olacak. Park inşaatı ile eş zamanlı olarak, bölgede altyapı çalışmaları da devam ediyor. Yağmur suyu hattının yenilenmesi ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, olabilecek su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 100. Yıl Mahallesi’nde başlattığımız bu projeyle hemşehrilerimize modern, yeşil ve sosyal donatılarla dolu bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Proje, yürüyüş yolları, spor aletleri, basketbol ve futbol sahaları gibi unsurlarla her yaş grubundan vatandaşımıza hitap edecek şekilde tasarlandı. Kısa süre içinde tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Palaz, ayrıca altyapı çalışmalarına değinerek, “Projede, yağmur suyu hattını yenileyerek su baskınlarını önlemek ve altyapıyı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir yaşam sunmak” dedi.