Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Gönen TDİOSB) Müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda tarım ve sanayi potansiyelini artırmayı hedefleyen projeler ele alındı. Toplantıya Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, oda başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Bölgenin tarım ve sanayi potansiyelini artıracak projenin detayları görüşüldü.

Vali Ustaoğlu, Gönen TDİOSB’nin istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.