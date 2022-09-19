Gönen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelliler için “Vefa Projesi” başlatıldı.

Gönen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelliler için “Vefa Projesi” başlatıldı.

Gönen’de ihtiyaç sahibi binlerce aileye ayni ve nakdi yardım yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bunun yanı sıra hijyen ve kişisel bakımlarına da önem vermekte. Vefa Projesi ile ihtiyaç sahipliği tespit edilen yaşlı ve engelli vatandaşlara ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti verilmeye başlandı. Proje dahilinde 120 ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli ailenin talepleri yerinde dinlenerek ev temizlikleri ve kişisel bakımları yapılacak.

Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, ihtiyaç sahipliği tespiti için vatandaşların, mahalle muhtarlarının ve duyarlı vatandaşların vakfımızı bilgilendirmesinin faydalı olacağını söyledi. Vakıf Müdürü Kadir Gülbahar da evlerine temizlik ve kişisel bakım için gidilen vatandaşların memnuniyetini takip edeceklerini, şu ana kadar vatandaşların memnuniyet ifadelerinin yüksek olduğunu, Kaymakamlık Makamınca hizmetlerin genişletilebileceğini dile getirdi.