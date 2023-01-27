Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gönen İlçe Jandarma Komutanlığınca; sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlik işletmesinde çalışan kadın personele “6284 Sayılı Kanun ve KADES” uygulaması anlatıldı ve cep telefonlarına uygulama indirilerek kullanımı hakkında bilgi verildi.

Balıkesir’in Gönen İlçesinde Jandarma Komutanlığınca; sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlik işletmesinde çalışan kadın personele kades uygulaması eğitimi verdi.

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