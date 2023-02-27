Balıkesir’in Bandırma ilçesinden Marmara Denizi’ne dökülen Gönen çayındaki kirlilik bir yana su seviyesi, tedirginliğe neden oldu. Su seviyesinin oldukça düşmesiyle çay adeta otlağa dönüşürken, ortaya çıkan manzara Gönen çayında iki ay içerisindeki değişim herkesi endişelendirdi.

Yağışların yaşanmaması ve barajların doluluk oranının düşmeye başlamasıyla Gönen ilçesinden geçen çayın su seviyesi düştü.

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki çayın seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

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