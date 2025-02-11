Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Gönen Belediyesi Konferans Salonu, kapsamlı bir tadilat ve onarım sürecinden geçiyor. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında salonun duvarları boyanıyor, sahnedeki parke döşemesi yenileniyor, yeni bir projektör monte ediliyor. Ayrıca, kalorifer petekleri ahşap kutulama sistemiyle koruma altına alınırken, aydınlatma ve ses sistemleri de gözden geçiriliyor.

Başkan Palaz ve Kaymakam Altıntaş, incelemeleri sırasında tespit edilen eksiklikler için ilgili birimlere talimat verdi. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda salonun daha modern, işlevsel ve konforlu bir hale getirilmesi için ek düzenlemeler planlandı.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Gönen’imize yakışır bir konferans salonu oluşturmak için titizlikle çalışıyoruz. Burada gerçekleşecek etkinliklerin daha kaliteli ve konforlu bir ortamda yapılması için gerekli tüm iyileştirmeleri hayata geçiriyoruz. Halkımızın ve kurumlarımızın salonu verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak en büyük önceliğimiz. Çalışmalar tamamlandığında Gönen Belediyesi Konferans Salonu eskisinden çok daha modern ve işlevsel olacak," ifadelerini kullandı.

Tadilat çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak salonun yeniden hizmete açılması hedefleniyor.