Porsuk Çayı’nda gondol turu yapmak isteyen vatandaşlar bunaltıcı sıcaklıkta şemsiye ile gezip, güneşten korundu.

Eskişehir’de sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar çeşitli yöntemlerle bunaltan sıcaklıktan korunmaya çalışırken, yaz tatilindeki gezme fırsatını da kaçırmıyor. Eskişehir’in en ünlü yerlerinden olan Adalar bölgesinden geçen Porsuk Çayı’nda güzel manzaralar eşliğinde gondol turu yapmak isteyen vatandaşlar, güneşin zararlı etkisinden korunmak için tura şemsiyeyle katıldı. Çay üzerinde giden gondolda şemsiye açan vatandaş dikkatleri üzerine toplarken, çevreden geçen vatandaşlar bu önlemin mantıklı bir hareket olduğunu belirtti.