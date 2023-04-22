Bayram için Eskişehir’e gelen vatandaşlar Porsuk Çayı’nda düzenlenen gondol seferlerinde yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir’e aileleriyle ve yakınlarıyla bayramlaşmak için gelen vatandaşlar, gondol seferlerine büyük ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan gondol turları, bayramın gelmesiyle birlikte yoğunlaştı. Bayramı ve tatili Eskişehir’de değerlendirmek isteyen turistler, sabah saatlerinden itibaren gondol iskelesinde büyük bir kalabalık oluşturdu. Gondol seferleri aralıksız bir şekilde devam ederken, yoğun kalabalık sebebiyle turistler dakikalarca sıra bekledi. Onlarca kişi iskelede kuyruk beklerken, bazı vatandaşlar da köprünün üzerinden meydana gelen yoğunluğu ve gondolları seyretti. Ailesiyle ve sevgilisiyle gondol turu yapan turistler, Porsuk Çayı’nda bayramın ve güzel havanın tadını çıkardı.