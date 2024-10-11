Kütahya Kent Konseyi Tarih, Kültürel Miras ve Yöresel Değerler Çalışma Grubu tarafından “Sanatsal Perspektifle Kütahyalı Gomidas” isimli etkinlik düzenlenecek.

20 Ekim Pazar günü saat 14.00’te, Kütahya Belediyesinin de katkılarıyla Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) konağında düzenlenecek olan etkinlik halka açık olarak gerçekleştirilecek.

1869 yılında Kütahya’da doğan Gomidas Vartabed veya gerçek adıyla Soğomon Soğomonyan, dünyaca tanınan önemli müzikologlardan ve etnomüzikolojinin öncülerinden biri olarak biliniyor. Gomidas, başta Kütahya olmak üzere Anadolu köylerini gezerek halk ezgilerini notaya aktarmıştır. Ayrıca özgün ezan çalışması da bulunuyor.

“Sanatın birleştirici gücünü selamlıyoruz”

Etkinlikte ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Kent Konseyi Tarih, Kültürel Miras ve Yöresel Değerler Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Sunal, “Dünyaca ünlü müzikolog Gomidas Vartabed’i, sanatsal perspektifle kendi memleketi Kütahya’da anmak özellikli bir hissiyat yaşatacak” diyerek sanatın iyileştirici gücüne de değindi. Sunal, “Ne yazık ki günümüz dünyası, farklı coğrafyalarda süregelen savaşlar, çatışmalar ve insanlık dramlarıyla sarsılıyor. Türkiye’miz, yani Anadolu toprakları, bizlere farklılıklarımızla bir arada yaşayabileceğimiz, hoşgörü ve anlayışın hâkim olduğu bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlatıyor. Bizler de bugün, aynı ruhla, sanatın birleştirici gücünü selamlıyor ve geleceğe barış dolu bir dünyanın umuduyla bakıyoruz” dedi.

“Gomidas, Kütahya’nın önemli bir değeridir”

Dönemsel olarak başta Orta Doğu olmak üzere zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Ahmet Sunal, “Her gün savaşlarda ölen masum insanların haberlerine tanık oluyoruz. İçimiz sızlıyor. Ama daha da acı olanı dünyanın bunu artık normalleştirmesidir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yurtta barış, cihanda barış” sözünü dahileştiren bir ülke olarak barışın her daim savunucusu olmak zorundayız. Bunun için de güzel ülkemizin vatandaşı olarak bu tarz çalışmalarla sanatın birleştirici gücüne vurgu yapıp dünyada farklı kültürlere karşı yükselen korkunun ve mesafenin önüne geçmek istiyoruz. Çok kültürlülük bir zenginlik göstergesidir. Öteki değildir. Gomidas bizden birisidir. Gomidas, Kütahya’nın önemli bir değeridir” şeklinde konuştu.

“Gomidas evi için Türk ve Ermeni devlet protokolünü Kütahya’ya bekliyoruz”

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta Türk ve Ermeni heyetinin buluşmasına da değinen Sunal, “ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı New York’ta Türkevi’nde kabul edip normalleşme adına adımların atılması çok değerlidir. Sonraki buluşmalardan birisi Kütahya’da Gomidas’ın evinde gerçekleşebilir. Bu adım çok ses getirir. O yüzden Gomidas evi için Türk ve Ermeni devlet protokolünü Kütahya’ya bekliyoruz. Dilerim ki bu ev devletimiz tarafından kamulaştırılır ve müze şeklinde restore edilerek dünya ve bölge barışına katkı sunulur” ifadelerini kullandı.

“Etkinlik programı”

Etkinlik, “Kütahyalı Gomidas o tablonun hikayesi” isimli kısa filmle başlayacak. Ardından yönetmeni Abdullah U. Türkkan ve çalışma arkadaşları ile film hakkında söyleşi yapılacak. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından bilinen, aynı zamanda Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Cenk Güray ve ekibinin, Gomidas’ın düşünce dünyası hakkında söyleşisi ve müzik programıyla konuklara kültürel şölen sunulacak.