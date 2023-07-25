Gömeç Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kuyualan Mahallesinde kilit parke taş çalışmaların devam ederken; doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda ekipler tarafından tamir ediliyor.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin, Gömeç Kuyualan Mahallesinde ekipler tarafından yapılmaya devam eden kilit taş döşeme işlemlerini ve düzenlemesi başlatılan Uyuz Ilıcasını yerinde inceledi. Ayrıca ilçe genelinde devam eden doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda ise road mix asfalt dolgu ve tamir çalışmaları ise hızlı bir şekilde devam ediyor.