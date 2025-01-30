Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir çiftlikte su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşıları sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Gömeç’in Yaya Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte, sulama amaçlı kullanılan yaklaşık 10 metrelik kuyuya büyükbaş bir hayvan düştü.

Çiftlik sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir iş makinesinin yardımıyla kurdukları sistemle yaklaşık 400 kiloluk ineği kuyunun içinden güçlükle çıkardı.

Kuyudan çıkarılan talihsiz hayvanın çeşitli yerlerinde yaraların oluştuğu gözlenirken, inek çiftlik sahibi tarafından veteriner hekime gönderildi.