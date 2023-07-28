Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik azaltılması amacıyla ilginç bir uygulamaya imza attı.

Gömeç’in Ulubeyler kırsal mahallesinde muayene süresi geçmiş traktör ve motosikletlerin tespitlerini yapan jandarma ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde seyyar muayene istasyonu kurdurdu.

Seyyar muayene istasyonunda, 48 traktör ve 40 motosiklet olmak üzere toplam 88 aracın muayenesi yaptıran jandarma trafik ekipleri, traktör ve motosiklet sürücülerine trafik kazalarının önlenmesi ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla; özellikle rops demiri, kabin, reflektör, sarı çakar lamba takılması, reflektif yelek giyilmesi ile kask kullanmalar hakkında 88 sürücüye Trafik Güvenliği Eğitimi verdi.

Önümüzdeki dönemde de trafik kazalarının azaltılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla, Trafik Jandarmasınca bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.