Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü büyük bir heyecanla kutlanmaya başladı.

Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Şirin Altay, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, İlçe Emniyet Amiri Erdal Coşan, Jandarma Komutanı Onur Özdemir, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenler daha sonra sona erdi.