Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 29 Ekim’de yapılacak Zeytin Hasat Şenliğine sayılı günler kaldı.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 29 Ekim’de yapılacak Zeytin Hasat Şenliğine sayılı günler kaldı.

Gömeç Belediyesi tarafından organize edilen 3. Gömeç Hasat Şenliği 29 Ekim’de saat 11.00’da Cumhuriyet Meydan’ından kortej yürüyüşü ile başlayacak. Etkinlik alanında halk oyunları gösterileri yapılacak. Zeytin ve zeytinyağı sektörü standlarının açılışı yapılacak. Ayrıca Balıkesir Kahvaltısı tanıtım etkinliği yapılacak. Çeşitli söyleşi ve atölyelerin yer aldığı etkinlikte daha sonra zeytin hasadı yapılacak. Zeytin atölyesi ve zeytinyağı tanıtım etkinliğinin ardından zeytin fidanı dikimi yapılacak.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himan “Tüm zeytin dostlarını, körfez halkını ve Gömeçlileri zeytin hasat şenliğimize davet ediyoruz.” Dedi.