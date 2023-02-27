Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan yıkıcı depremler sonrasında bölgede yaraların sarılması çalışmalarına Balıkesir’in Gömeç Belediyesi de katkıda bulunuyor.

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan yıkıcı depremler sonrasında bölgede yaraların sarılması çalışmalarına Balıkesir’in Gömeç Belediyesi de katkıda bulunuyor.

Yaşanan depremler sonrasında Balıkesir’in Gömeç Belediyesi tarafından yapılan yardım kampanyaları büyük ilgi görürken belediyenin 5 teknik personeli Antakya’ya görev için gönderildi.

Görevlendirme hakkında bilgi veren Gömeç Belediye Başkanı M. İrem Himan “6 Şubatta yaşanan 10 ili etkileyen deprem felaketinden sonra bölgenin normal hayata dönebilmesi için çalışmalar sürüyor. Belediyemizden 5 teknik personel Antakya’ya gitti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın talimatı üzerine Gömeç Belediyesi İmar Müdürü Tahir Tezcan, Fen İşleri Müdürü Halim Ersin Başaran, İnşaat Teknikeri Erhan Demirci, İnşaat Mühendisi Kaan Ersan ve Şoför Ümit Temelli depremden etkilenen binaların hasar tespiti için bölgedeler.” Dedi.