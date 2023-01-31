Giresun’da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Gölyanı Yaylası bakir kalmış doğası, gölü, otantik yayla evleriyle yaz ve kış mevsiminde ayrı güzellikleriyle hayran bırakıyor.

Giresun’da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Gölyanı Yaylası bakir kalmış doğası, gölü, otantik yayla evleriyle yaz ve kış mevsiminde ayrı güzellikleriyle hayran bırakıyor.

Yağlıdere ilçesinde bin 530 rakımda bulunan Gölyanı Yaylası, gölü, otantik yayla evleri ve doğal güzelliğiyle doğa ile baş başa kalmak isteyenler için önemli bir yer konumunda bulunuyor. Yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de kendisine hayran bırakan Gölyanı Yaylası gölünün yüzeyi tamamen buz tutmaya başladı. Ziyaretçilerin üzerinde yürüyebileceği kadar gölü buz tutan Gölyanı Yaylası doğa tutkunlarının da vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor.

Yeşilpınar köyü Muhtarı Halil Yardım, Gölyanı Yaylası’nın köyünün sınırları içerisinde bulunduğunu belirterek, “Yaylamız yaklaşık bin 530 rakımda bulunan yaylamız gölü, otantik yayla evleri ve bakir kalmış doğal güzelliğiyle yaz ve kış mevsiminde ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Gölyanı Yaylası’nda bulunan gölün suyu yetersiz olduğu için yazın azalabiliyor ama kışında görüldüğü gibi üzerinde yürünebilecek kadar buz tutuyor. Yazın olduğu kadar olmasa da kış mevsiminde hafta sonları gelen ziyaretçiler oluyor” dedi.