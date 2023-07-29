10 Temmuz tarihleri arasında yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor.

Düzce’de yaşanan sel afetinde ulaşıma kapanan Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman yallarının tamir bakım çalışmaları kuruma ait iş makineleriyle devam ediyor. Ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı yolların yapılan tamir bakım çalışmaları ile kısa sürede ulaşıma açılması hedefleniyor.

Yol çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi ile ulaşım konusunda başta üretim faaliyetleri olmak üzere diğer ormancılık faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirileceğini, aynı zamanda vatandaşların yaylalarına daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanacağı belirtildi.