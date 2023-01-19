DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde ağaçlarda boylama, sınıflandırma ve mesaha yapılarak çalışan kooperatif işçilerine dikkat etmeleri gerekenlerle ilgili bilgiler verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde ağaçlarda boylama, sınıflandırma ve mesaha yapılarak çalışan kooperatif işçilerine dikkat etmeleri gerekenlerle ilgili bilgiler verildi.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü Balıklı Orman İşletme Şefliğinde boylama, sınıflandırma ve mesaha yapılarak çalışan kooperatif işçilerine dikkat etmeleri gereken hususlar aktarıldı.

Ormanların devamlılığını sağlamak amacı ile yapılması gereken müdahale çalışmaları sonucunda orman alanlarından çıkarılmasına karar verilenlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi, ülke ekonomisine katkısının artırılması, ürün sınıflandırılmasının en sağlıklı şekilde yapılarak elde edilen ürünlerin hem piyasada değerini bulması hem de piyasanın odun ham maddesi taleplerinin karşılanmasında daha verimli olunması amaçlanıyor.