DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler için ‘Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum’ projesi başlattı. Proje çerçevesinde çocuklara çevre bilinci verilecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler için ‘Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum’ projesi başlattı. Proje çerçevesinde çocuklara çevre bilinci verilecek.

Düzce’de çocuklara çevre bilincinin verilebilmesi için Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum’ projesi başlatıldı. Proje ilçede ki tüm okullara aktarılırken çocuklarla birlikte çevrede çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde Kur’an kurslarının da faydalanması için ilçede bulunan öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe’yi makamında ziyaret ederek yapılacak çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinde bulundu.