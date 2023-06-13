DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesi çevre yolunda yaşanan heyelan sonrası başlayan çalışmalar sürüyor. Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.

Daha önce birçok kez çökme sorunu yaşanan Gölyaka Çevre Bağlantı yolunda tekrar çökme yaşanmıştı. Karayolları bölge müdürlüğü ekipleri bu sefer çökme sorunu yaşanan bölgede geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Yaklaşık 3 metre derinliğe kadar inilen kazı ile birlikte yola dolgu malzemesi konulma işlemleri yapılıyor. Dolguların ardından kayalar ile yol desteklenerek asfaltlama çalışması tamamlanacak.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile İl Genel Meclis Başkanı

Fazlı Koç çevre yolu heyelan bölgesin de incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yolun en kısa sürede çalışması tamamlanıp açılması bekleniyor.