Zonguldak’ta amatör futbolcu ve aynı zamanda hafızlık öğrencisi olan Tarık Selman Erik (15), attığı 2 gol sonrasında sevincini formasının altındaki ’Bu hafızı kimse durduramaz’ yazısının bulunduğu tişörtü açarak kutladı.

U-15 Ligi’nde Zonguldakspor FK ile Devrek Eğitim Gücü Spor karşı karşıya geldi. Zonguldakspor forması giyen 15 yaşındaki hafızlık öğrencisi Tarık Selman Erik, kaydettiği 2 golle maç damga vurdu. Erik, gol sonrasında tribünlere giderek, formasının altına giydiği ’Bu hafızı kimse durduramaz’ yazısının bulunduğu tişörtü açtı. Tribünler ise genç oyuncuyu alkış tufanını tuttu.

Karşılaşma Zonguldakspor FK’nın 5-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.