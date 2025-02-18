Zonguldak’ta amatör futbolcu ve aynı zamanda hafızlık öğrencisi olan Tarık Selman Erik (15), attığı 2 gol sonrasında sevincini formasının altındaki ’Bu hafızı kimse durduramaz’ yazısının bulunduğu tişörtü açarak kutladı.

U-15 Ligi’nde Zonguldakspor FK ile Devrek Eğitim Gücü Spor karşı karşıya geldi. Zonguldakspor forması giyen 15 yaşındaki hafızlık öğrencisi Tarık Selman Erik, kaydettiği 2 golle maç damga vurdu. Erik, gol sonrasında tribünlere giderek, formasının altına giydiği ’Bu hafızı kimse durduramaz’ yazısının bulunduğu tişörtü açtı. Tribünler ise genç oyuncuyu alkış tufanını tuttu.

BEÜ Rektörü Özölçer, akademisyenleri ve doktora öğrencisini ağırladı BEÜ Rektörü Özölçer, akademisyenleri ve doktora öğrencisini ağırladı

Karşılaşma Zonguldakspor FK’nın 5-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: iha