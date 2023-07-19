Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapılacak turizm yatırımları görüşüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Hasan Torlak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçenin turizm yatırımları görüştü. Gölpazarı Belediyesine ait tarihi konak otelde gerçekleşen toplantıda Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ilçelerinde yapılması gereken turizm projeleri hakkında heyete bilgi verdi. Ardından bir açıklama yapan Başkan Suer, "Bakanlığımızın destekleri ile yapımı devam eden kültür merkezi, restorasyon sokak sağlıklaştırma projelerini yerinde inceledik. Projesi bitme aşamasında olan 3’üncü etap sokak sağlıklaştırma hakkında sunum yaparak detaylı bir şekilde bilgi verdik. İnşallah çok kısa zamanda başlıyoruz. Bu çalışmalar ile ilçemizin çehresinin değişeceğine turizm gelirlerinin artacağına inanıyoruz. İlçemiz adına bu önemli toplantıya katılımlarından ve şimdiye kadar yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.