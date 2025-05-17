Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk defa Oryantiring Yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu İl Temsilciliği tarafından organize edilen yarışmada ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri, öğrenci velileri ve katılımcılar ilgi gösterdi. Özellikle Gölpazarı dışından gelen katılımcılar oryantiring sayesinde hem ilçenin güzelliklerini gezmiş oldular hem de eğlenceli vakit geçirdiler. Türkiye Oryantiring Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği Gürkan Dikeç, oryantiringi doğada satranç oynamak olarak tanımladığını, bu sporun bireyde fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanda kişiye birçok katkı sağladığını belirti. Dikeç, "1800’lü yıllarda İsveç’te ortaya çıkan oryantiring, zaman karşı yarışan katılımcıların pusula ve harita yardımıyla hedefleri bulduğu bir spor branşıdır. Oryantiring müsabakasında amaç araziye yerleştirilmiş hedefleri en kısa sürede bulup parkuru tamamlamaktır" dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara 19 MayısAtatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreninde madalyaları takdim edilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında ilçede farklı spor ve kültürel etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.