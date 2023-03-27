Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan bir okulda başlatılan halı saha çalışmalarında sona gelindi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan Cengiz Topel İlkokulu yapılan halı saba çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Sahayı ilk defa kullanacak öğrencilerle birlikte alanda bulunan Gölpazarı Beldiye Başkanı Hayri Suer, heyecanını, “Her okula bir halı saha Cengiz Topel İlk okulumuza yeni yapılan halı saha çok yakıştı. Çocuklar beden eğitimi derslerinde ve diğer zamanlarda artık halı sahada spor yapacaklar. Orta Mahallemize hayırlı olsun. Her şey çocukların geleceği ve mutluluğu için her şey Gölpazarı için” şeklinde ifade etti.