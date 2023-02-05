Bilecik’in Gölpazarı Belediyesi tarafından Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Bilecik’in Gölpazarı Belediyesi tarafından Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Gölpazarı Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Yaşariye Akkaya başkanlığında Osmaneli Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce açılış ve yoklama ardından 2023 yılı belediye bütçesi tartışılarak toplantı başlatıldı.
Başkan Vekili Akkaya toplantı sonrası, “Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm belediye personellerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.
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