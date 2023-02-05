Başkan Vekili Akkaya toplantı sonrası, “Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm belediye personellerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce açılış ve yoklama ardından 2023 yılı belediye bütçesi tartışılarak toplantı başlatıldı.

Sokak hayvanları için ısıtıcı kuruldu

Sokak hayvanları için ısıtıcı kuruldu

Bilecik’in Gölpazarı Belediyesi tarafından Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

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