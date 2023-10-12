Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yollar adeta yeni baştan yapılırken, sokaklar yeni yollar ile birbirine bağlanıyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ‘Yol Medeniyettir’ anlayışı ile başlattığı çalışmaları son hızla ilerliyor. Gölpazarı’nda bulunan İstiklal Mahallesi ve Fevzi Çakmak Caddesini bağlayan 15. Sokak, Türkmen Sokak, 14. Sokak ve Çayır Sokak birbirine bağlanıyor.

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Suer, "Şu an ekiplerimizce zemin düzeltme, doldurma ve kanal düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yol medeniyettir, yol yapmak herkese nasip olmaz. Bizler Gölpazarı halkı için ulaşım sorunlarını ortadan tamamen kaldırmaya başladık. Önümüz kış, yollarımız tamamlanıyor. Herhangi bir sorun olmaması adına ben tüm çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyor olacağım’’ ifadelerini kullandı.