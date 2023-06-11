Gölpazarı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ömür Boyu Öğrenme Haftası programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Program boyunca Halk Eğitim Merkezi’nde çeşitli branşlarda kurs alan kursiyerler, gösterileriyle yeteneklerini sergilediler. Eserlerini özveriyle hazırlayan kursiyerler sahnedeki performanslarıyla izleyicilerin takdirini topladı. Sergilenen eserler arasında el sanatları, resim, müzik, dans ve birçok farklı alanda üretilen çalışmalar yer aldı.
Programa Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve protokol üyeleri ile kursiyerler katıldı.