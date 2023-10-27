Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gölpazarı Gazimihal İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile Kurşunlu köyünden başlayan yürüyüş yol güzergahı boyunca atılmış olan çöplerin toplanması ile birlikte Göldağı köyünde sona erdi.

Okul Müdürü Furkan Ün, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, asıl amaçlarının çöp toplamak olmadığını, insanlara çevreye çöp atılmamasını öğretmek olduğunu söyledi.

Yürüyüşe katılanlar Türk bayrağını açarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.