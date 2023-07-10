Gölpazarı Belediyesi’nin kendi arazilerine ektikleri karabuğdaylar çiçek açtı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde hazırlanan “Gölpazarı’nda Ürünler Değerleniyor Çiftçiler Kazanıyor“ projesi çerçevesinde belediye ait arazilere geçtiğimiz ay ekilen karabuğdaylar çiçek açtı. Tarların çiçek bahçesine döndüğünü anlatan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "Projemiz çerçevesinde Gölpazarı Belediyesi Nefsi Göl Kadın Kooperatifimiz ile birlikte ilçemiz topraklarında ekilen karabuğdayımızı öğütüp unlu mamuller haline getiriyoruz. Gölpazarı karabuğday ekimi ve unlu mamuller üretimi ile sağlıklı beslenme ve gıda merkezi yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Karabuğday nedir?

İsminde “buğday” olmasına karşılık buğdaygiller familyasından olmayan bu bitki, kinoa ve amarant gibi besinlerle birlikte sözde tahıllar grubuna giriyor. Ülkemizde tüketimi son yıllarda popülerleşmeye başlayan karabuğday, taneli yapısı ve haşlanarak tüketilmesi ile Türk mutfağının pirinç ve bulgur gibi üyeleriyle benzerlik gösteriyor.

Bu özel besin sizce hangi şekillerde tüketilebilir

Karabuğday tüketim şekilleri genel olarak; haşlayarak çorba, yahni, bulgur ve pilav gibi yemeklere ilave edebilirsiniz. Pirinç pilavının içine ekleyebileceğiniz gibi tek başına karabuğday pilavı da yapabilirsiniz. Dolma ve sarma çeşitleri için iç harç yapımında kullanabilirsiniz. Marul, soğan ve dereotu gibi malzemelerle birlikte karabuğday salatası yapabilirsiniz. Yoğurdun içine ekleyerek besleyici ara öğün tarifleri deneyebileceğiniz gibi çeşitli malzemelerin yardımıyla mezeler çeşitleri de hazırlayabilirsiniz. Sebze ve et yemeklerine taneleriyle veya blenderdan geçirilmiş haliyle ekleyebilirsiniz. Su veya süt ile haşlayarak lapa şeklinde kahvaltılarda veya ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Karabuğday unu ile pek çok tatlı ve tuzlu hamur işi tarifi hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda ekmek ve makarna yapımında ana veya yardımcı malzeme olarak da kullanabilirsiniz.