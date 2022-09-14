Öte yandan törene İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutanı V. Arif Safi ve kurum müdürleri katıldı.

Pogramı İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden program, Okul Müdürü Furkan Ün’ün konuşmasıyla devam etti. Öğrencilerin şiir okumasının ardından "İlköğretim Haftası" kutlama sona ererken, protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Başkonsolos Ebrahimi, Erzurum Valisi Memiş’i ziyaret etti

Başkonsolos Ebrahimi, Erzurum Valisi Memiş’i ziyaret etti

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