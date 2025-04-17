Gölpazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Nurettin Kartal ve teknik personelleri, bitkisel üretim alanlarında yapılan fenolojik gözlemler, bölgedeki üreticilere rehberlik etmeye devam ediyor.

Ekip tarafından dönemsel olarak gerçekleştirilen incelemelerde, hububat ekili alanlarda normal gelişim gözlenirken, meyve ağaçlarında özellikle kiraz üretiminde mevsim normallerinin altındaki hava sıcaklıklarının verim kaybına yol açabileceği değerlendirildi.

Üreticilere genel bir bilgilendirme sunan ekip, don zararını önlemek ve hasarı en aza indirmek adına çeşitli önerilerde bulundu. Don riskiyle mücadele için tarım örtüleri, sulama teknikleri, rüzgar makineleri ve kontrollü ısı kaynakları gibi yöntemler öne çıkarken, don sonrası yapılabilecek hasar değerlendirmeleri, budama ve besin takviyesi konuları da vurgulandı. Ayrıca, kiraz yetiştiricileri için tür ve yer seçiminin önemi dile getirilerek, proaktif önlemlerle çiçeklenme döneminde riskin minimuma indirilebileceği belirtildi.

Bu kapsamda, bölge üreticilerinin don zararını azaltmak adına hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri ve önerilen yöntemleri uygulamaları tavsiye edildi. Üreticilerin karşılaştıkları zorluklar doğrultusunda ek eğitimlerin ve desteğin sağlanması hedefleniyor. Gölpazarı’nın tarımsal üretim süreçlerinde inovatif ve pratik yaklaşımlar, verimlilik ve sürdürülebilirlik adına kritik bir rol oynamaya devam ediyor.