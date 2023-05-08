Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, soğuk hava deposu ve meyve işleme tesisinin müjdesini verdi.

Başkan Hayri Suer, Gölpazarı’nda yapılan soğuk hava deposu ve meyve işleme tesisi çalışmalarında sona gelindiğini anlattı. Suer, “Bir kalkınma ajansı işbirliğiyle ’Gölpazarı’nda Ürünler Değerleniyor Çiftçiler Kazanıyor’ projesi çerçevesinde ilçemizdeki soğuk hava deposu ve meyve işleme tesisindeki inşaat çalışmalarında sona gelindi. Çevre düzenlemesi de yakın zamanda bitecek. Çiftçilerimiz ürünlerini soğuk hava deposunda depolayabilecek. Yeni tesisimizde ebatlama makinesinin de olacak ve ürünler bir marka haline getirilerek pazarlanabilecek” dedi.