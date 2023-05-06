Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yürütülen restorasyon çalışmaları ile bölgedeki konaklama ve ağırlama sorunu çözülerek turizmin canlandırılması hedefleniyor.

Gölpazarı’nda tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor. Sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları çerçevesinde tarihi iki yapı restore edildi. Bu yapılarda 24 yataklı butik bir otel, yöresel ürünler satış merkezi ve yöresel kahvaltı salonu hizmete açıldı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde birçok yeniliği siz vatandaşlarımız sayesinde büyük bir hevesle gerçekleştiriyoruz. Restorasyon çalışmalarımızın büyük bir kısmı da bitti böylelikle ilçemizde ki konaklama ve ağırlama sorununun çözümüne ve ilçemizin turizmin gelirlerinin artmasını amaçlıyoruz” dedi.