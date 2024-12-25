Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2025 yılı tahmini bütçe toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı, Gölpazarı Öğretmenevi’nde köy ve mahalle muhtarları, il genel meclisi üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katılımıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Kılıç, açılış konuşması yapmasının ardından, 2024 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin yapmış olduğu çalışmaların genel bir değerlendirmede bulundu. Gerçekleşen toplantıda, ‘Birliğin 2025 Yılı’ tahmini bütçesi görüşüldü.

Köy muhtarları ve mahalle muhtarların soru cevap şeklinde dilek ve istekleri ile toplantı sonlandırıldı.