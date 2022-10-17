Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi inceleyerek hastane başhekimlerinden ve hastane müdürlerinden bilgiler aldı. Hastanelerdeki acil servisleri ve yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Müdür Damkacı, ilçedeki hizmet binasının fiziki şartlarıyla birlikte kullanılan tıbbi cihazlara da bakıp, daha önce tespit edilen eksik ve noksanların giderilmesi aşamalarını yerinde gördü.

Sağlık çalışanları ile de bir süre sohbet edip istek ve önerilerini dinleyen Müdür Damkacı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.