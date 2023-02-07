Gölpazarı Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere ilçe geneli kaymakamlığı koordinasyonunda yardım kampanyası düzenlendi.

Gölpazarı Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere ilçe geneli kaymakamlığı koordinasyonunda yardım kampanyası düzenlendi.

İlk aşamada acil olan su, hijyen maddeleri, battaniye, soba, katalitik soba, bebek bezi, kuru bakliyat ve benzeri yardımlar Gölpazarı Belediye 2 Nolu Düğün Salonunda toplanacak. Aynı zamanda nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası Gölpazarı Şubesine giderek gişeden yardım edebilecekler.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlarımız için gelen yardımları Belediyemiz 2 No’lu düğün salonunda tasnif ederek, yola çıkmaya hazır hale getiriyoruz. Ardı ardına gelen yardımlar ile kenetlenmiş bir Gölpazarı görmek bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

Cuma günü ilçedeki camilerde yardımlar toplanacak. Toplanan yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başkanlığı koordinesinde depremzedelere ulaştırılacak.