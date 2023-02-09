MANİSA (İHA) – Manisa’nın Gölmarmara ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, depremzedeler için fırınlarını yakarak ekmek pişirdi. Vatandaşların yaptığı 5 bin ekmek, Hatay’ın Samandağ ilçesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Gölmarmara ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, depremzedeler için fırınlarını yakarak ekmek pişirdi. Vatandaşların yaptığı 5 bin ekmek, Hatay’ın Samandağ ilçesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için Gölmarmara’ya bağlı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Ayni yardımın yanı sıra evlerinin fırınlarını depremzedeler için yakan vatandaşlar, hayırseverlerden temin edilen ve kendi depolarında bulunan unla ekmek pişiriyor. Ekşi mayadan yapılan ve 15 gün boyunca bayatlamadan durabilen ekmekler, yine vatandaşlarca paketlenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Gölmarmara Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim ediliyor. Burada toplanan ekmekler Gölmarmara Belediyesi koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılıyor. Ekmek yapılan kırsal mahallelerden biri olan Tiyenli’nin mahalle muhtarı Osman Gürtekin, depreme çok üzüldüklerini ve ellerinden geleni yapmak için 7 gün 24 saat hazır olduklarını söyledi. Şu an mahallesinde 20 hanede ekmek yapıldığını aktaran Gürtekin, günlük ortalama 150 ekmek üretip deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim ettiklerini ifade etti.

5 bin ekmek Hatay’a gönderildi, Afşin’e aşevi yapılıyor

Yardımlarla ilgili bilgi veren Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar tarafından yapılan yaklaşık 5 bin köy ekmeğini Hatay’ın Samandağ ilçesine gönderdiklerini söyledi. Gölmarmara’nın depremzedeler için seferber olduğunu vurgulayan Başkan Öz, Gölmarmara Kaymakamlığı ve belediye olarak Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine de aşevi yapımına başladıklarını, kısa süre içerisinde sıcak yemek çıkaracaklarını belirtti.