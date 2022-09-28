Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’nde üstyapı çalışmaları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’nde üstyapı çalışmaları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Gölmarmara’nın Uğur Mumcu Caddesi’nde başlattığı prestij cadde çalışmaları sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli, MHP İlçe Başkanı Şakir Can, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Pınarcı, belediye meclis üyeleri ve Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı inceledi.

Caddenin baştan aşağı yenileneceğine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Kısa süre içerisinde Uğur Mumcu Caddesi yepyeni bir görünüm kazanacak” dedi.

Çalışmalar hakkında teknik bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da “Öncelikle yolda mevcut yolu kaldırarak çalışmamıza başladık. Yol kotu kimi yerlerde yüksek olduğu için bu yüzden kazı kotu derinleşiyor. Burada çelik hasırlı beton olacak. Aynı Atatürk Bulvarı’nda olduğu gibi. Sonrasında da Salihli’de kilit parke beton boru fabrikasında ürettiğimiz taşları yüklenici firma yetkilisine teslim ederek burada çalışmaya devam edilecek. Onlarla çalışma yapılacak. Kaldırımlarda da yine aydınlatmamız olacak. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Önümüzdeki hafta beton bordür çalışmasına başlayacağız” dedi.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra caddenin şahane bir görüntü kazanacağını belirten Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı, “Bu projede emeği geçenlere başta başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.